EZB - Berlin ist bereit, sich für einen deutschen Kandidaten als Nachfolger von Christine Lagarde als Präsident der Europäischen Zentralbank einzusetzen. Allerdings sieht die Regierung laut vier mit der Angelegenheit vertrauten Personen kaum Chancen dafür, den Posten zu erhalten, berichtet die Financial Times. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und EZB-Vorstandsmitglied Isabel Schnabel haben beide signalisiert, dass sie bereit wären, die Nachfolge von Christine Lagarde anzutreten, deren Amtszeit 2027 ausläuft. Seit der Gründung der obersten Währungsbehörde Europas im Jahr 1998 gab es noch nie einen EZB-Präsidenten mit deutschem Pass. (FT)

STROMNETZ - Die Verhandlungen ziehen sich seit mehr als zwei Jahren hin, jetzt geht es auf die Zielgerade: Die Bundesregierung steigt über ein milliardenschweres Weisungsgeschäft der Staatsbank KfW mit 25,1 Prozent beim Übertragungsnetzbetreiber Tennet Germany ein. Das Unternehmen ist derzeit eine hundertprozentige Tochter des niederländischen Staatskonzerns Tennet Holding. Erworben werden im ersten Schritt bestehende Aktien von den Niederlanden. Darüber ist eine Grundsatzeinigung zwischen den Vertragsparteien erzielt worden. Das wird von drei mit der Sache vertrauten Personen aus Verhandlungskreisen bestätigt. Tennet Holding lehnte einen Kommentar dazu ab, ebenso wie das Bundeswirtschaftsministerium. (Börsen-Zeitung)

December 12, 2025

