Der Bitcoin befindet sich aktuell stark unter Druck, doch einer aktuellen Einschätzung eines Krypto-Experten zufolge wird sich das Asset im Kurs in den kommenden zwölf Monaten verdoppeln. Das steckt dahinter. Aktuell befindet sich der Bitcoin in einer deutlichen Schwächephase und viele Investoren, die auf deutlich steigende Kurse im Jahr 2025 gehofft hatten, sind enttäuscht worden. Doch XRP-CEO Brad Garlinghouse erwartet 2026 eine massive Rallye ...

