The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2025
ISIN Name
US36164V1153 GCI LIBERTY S.C ANR.
CH1199322384 NATIONW.BLDG 22/25 MTN
XS2810385166 DZ BANK IS.A2606
DE000DZ3QC68 DZ BANK NK IS.E.7725
AT0000A2LJ58 UBM DEVELOP. 20/25
XS0993148856 AT + T 13/25
XS1163722587 SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27
XS1004551294 MCDONALDS CORP. 13/25 MTN
XS1155697243 LA MONDIALE 14-UND.FLR
LU0137341789 STARCAP.-DYNYM.BDS AEO INVESTMENT
DE000DDA0WB2 DZ BANK IS.A1256
LU0256567925 STARCAP.-MULTI INC.A EO INVESTMENT
BE6325746855 MITHRA PHAR. 20/25 CV
XS2370814043 PEOPLEC.WIS. 21/26 REGS
XS2388162385 ALMIRALL 21/26 REGS
CH0517825334 MUENCH.HYP.BK.IS.1847SF
