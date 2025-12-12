Silber erlebt 2025 eine historische Hausse. Der Preis des Edelmetalls hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt, mehrere Allzeithochs erreicht und Gold klar hinter sich gelassen. In der Nacht zum Freitag hat der Silberpreis ein neues historisches Hoch erreicht: Bei 64,31 Dollar liegt die neue Rekorcmarke.Als Industriemetall ist Silber heute unverzichtbarer denn je. Seine einzigartigen Leitfähigkeitseigenschaften machen es zu einem Schlüsselrohstoff für Zukunftsbranchen wie Solarenergie, Elektromobilität, ...

