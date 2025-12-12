Anzeige
Schock aus China - Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
12.12.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-12-11 NL0009272749 3938777.000 373426832.95 94.8078
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-12-11 NL0009272772 513000.000 37542779.37 73.1828
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-12-11 NL0009272780 360000.000 30585033.01 84.9584
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-12-11 NL0009690239 8235404.000 306751067.72 37.2478
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-12-11 NL0009690247 2708390.000 46281173.57 17.0881
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-12-11 NL0009690254 2426537.000 29943122.79 12.3399
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-12-11 NL0010273801 2681000.000 51222402.94 19.1057
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-11 NL0010731816 888000.000 77503276.60 87.2785
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-12-11 NL0011683594 92150000.000 4334809082.75 47.0408
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-11 NL0010408704 30903010.000 1131285183.32 36.6076
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-12-11 NL0009272764 318000.000 20003200.86 62.9031

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.