VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-11
|NL0009272749
|3938777.000
|373426832.95
|94.8078
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-11
|NL0009272772
|513000.000
|37542779.37
|73.1828
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-11
|NL0009272780
|360000.000
|30585033.01
|84.9584
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-11
|NL0009690239
|8235404.000
|306751067.72
|37.2478
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-11
|NL0009690247
|2708390.000
|46281173.57
|17.0881
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-11
|NL0009690254
|2426537.000
|29943122.79
|12.3399
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-11
|NL0010273801
|2681000.000
|51222402.94
|19.1057
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-11
|NL0010731816
|888000.000
|77503276.60
|87.2785
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-11
|NL0011683594
|92150000.000
|4334809082.75
|47.0408
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-11
|NL0010408704
|30903010.000
|1131285183.32
|36.6076
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-11
|NL0009272764
|318000.000
|20003200.86
|62.9031
