Die Aktie von Broadcom liegt am Freitag deutlich im Minus. Das belastet die Papiere des Halbleiterunternehmens jetzt nach den guten Ergebnissen und das bedeuten diese für die Chip-Branche. Am Donnerstag nach Börsenschluss hat der Halbleitergigant Broadcom seine Zahlen vorgelegt. Diese Veröffentlichung war mit Spannung erwartet worden, da möglicherweise auch wichtige Hinweise für Nvidia und die gesamte Branche ersichtlich werden könnten. Das wurde ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.