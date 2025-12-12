Freundlicher Wochenausklang nach US-Zinssenkung: Marktbericht für den 12. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt geht mit Rückenwind in den Freitag. Der DAX konnte nach der Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte deutlich zulegen und schloss am Donnerstag 0,7 % höher bei 24.295 Punkten. Auch vorbörslich deuten die Indikationen auf eine freundliche Eröffnung hin. Die US-Notenbank hat zwar geliefert, was der Markt erwartet hatte, gleichzeitig aber signalisiert, dass der Spielraum für weitere Lockerungen begrenzt ist. Genau diese Kombination sorgt aktuell für ein konstruktives, aber nicht ...

