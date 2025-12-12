© Foto: Wolfgang Diederich - imageBROKER

Der Lithium-Markt könnte durch den Boom bei Energiespeichersystemen 2026 in eine Angebotslücke geraten. Steigende Nachfrage aus der Speicherbranche könnte die Preise und das Marktgleichgewicht verändern. Die Details.Der Lithium-Markt könnte durch die wachsende Nachfrage nach Energiespeichersystemen eine entscheidende Wendung erfahren. Nach Jahren der Überproduktion und schwankender Preise hoffen "Lithium-Bullen", dass diese Speichertechnologien das Gleichgewicht auf dem globalen Markt wiederherstellen könnten. Zwar entsteht der größte Bedarf für Lithium nach wie vor durch Elektrofahrzeuge (EVs), doch erwarten viele Analysten, dass die Nachfrage aus dem Bereich der Energiespeichersysteme ab …