Aktien profitieren von Klarheit der Fed: Marktbericht für den 12. Dezember 2025: International setzt sich zum Wochenausklang ein freundlicher Grundton durch. Die Wall Street reagierte positiv auf die US-Zinsentscheidung, wobei Standardwerte zulegen konnten, während der Technologiesektor teilweise unter Druck blieb. Der Dow Jones gewann 1,3 %, der S&P 500 schloss leicht im Plus, während der Nasdaq moderat nachgab. In Asien überwogen heute Morgen die positiven Vorzeichen, gestützt von den guten US-Vorgaben. Zinsperspektiven: Der US-Vorsprung schrumpft: Die Fed hat nicht nur die Zinsen gesenkt, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...