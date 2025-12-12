Laut Bundesstatistikern stieg die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen nach vorläufigen Berechnungen im November um 5,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Doch diese Anträge fließen erst nach der ersten Entscheidung eines Insolvenzgerichts in die Statistik ein. Daher hier das Ergebnis vom September 2025, als 6,7 % mehr Firmen insolvent wurden als im September 2024. In den ersten drei Quartalen des Jahres waren es 11,7 % mehr Firmen-Pleiten, absolut 18 125, gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Insolvenzhäufigkeit ist im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei am höchsten, gefolgt vom Gastgewerbe sowie vom Baugewerbe.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe