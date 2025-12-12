Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

TRIEST, Italien, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Projekt V-ACCESS widmet sich der Entwicklung eines hybriden Energiespeichersystems (Hybrid Energy Storage System, HESS) der nächsten Generation. Es kombiniert:

SMES-Technologie: Supraleitender magnetischer Energiespeicher auf Basis von Magnesiumdiborid (MgB2).

Superkondensatoren: Elektrostatische Hochleistungsspeichergeräte.

Die Kombination dieser beiden Technologien zur Unterstützung herkömmlicher Batterien ermöglicht bedeutende Innovationen sowohl hinsichtlich der Leistung und Zuverlässigkeit der Energiespeicherung sowie der Freisetzung starker Energieimpulse.

Die einzigartigen Eigenschaften dieser Lösung stellen die Kernstärke einer Technologie dar, die nicht nur für den Einsatz in der Schifffahrt und der Schiffselektrifizierung, sondern auch in energieintensiven Industriesektoren vorgesehen ist. Darüber hinaus werden Innovationen bei Speichersystemen eine grundlegende Rolle in Energiesystemen spielen und sind als Reaktion auf die zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen und die Anforderungen des Green Deals von wesentlicher Bedeutung für das Gleichgewicht zwischen Energieerzeugung und -verbrauch in Stromnetzen.

Das Projekt wird mit europäischen Mitteln in Höhe von insgesamt 5.000.000 Euro gefördert und ist für die Integration mit Bordbatteriesystemen optimiert. Sein Vorteil liegt im hybriden Management eines supraleitenden SMES-Speichersystems aus MgB2, das von ASG Superconductors entworfen und konstruiert wurde, und eines Superkondensators, entworfen und konstruiert von Skeleton.

SMES eignet sich ideal für die kurzfristige Energiespeicherung mit hoher Leistung und ist somit perfekt für die Leistungsmodulation und die sofortige Spannungsstabilisierung.

Superkondensatoren bieten eine sehr schnelle Leistungsabgabe/-aufnahme (hohe Leistungsdichte) und eine extrem lange Lebensdauer (Millionen von Zyklen).

Hybride Interaktion verlängert in Synergie mit herkömmlichen Batterien den Batterielebenszyklus, ermöglicht ein innovatives Lastmanagement und reduziert den CO2-Ausstoß.

Zur Projektpartnerschaft gehören Fincantieri, VARD, RINA, RSE, SINTEF, die Universitäten von Triest, Genua und Birmingham sowie das Polytechnikum Mailand.

Tests für das SMES-System von ASG Superconductors und die Superkondensatoren von Skeleton fanden in der ETEF (Electric TEst Facility) statt und wurden erfolgreich abgeschlossen.

Prof. Giorgio Sulligoi (Universität Triest): "Die ETEF ist das Flaggschiff der Versuchsanlagen von Triest, ein Knotenpunkt, an dem akademische und industrielle Forschende zusammenarbeiten, um die Zukunft elektrischer Schiffe zu definieren. Die Synergie zwischen Unternehmen und der Universitätswelt im Projekt V-ACCESS hat bereits spürbare Fortschritte in Richtung einer hybriden Elektrifizierungstechnologie gemacht, die nicht nur in der Schifffahrt, sondern in allen Anwendungen, die große und schnelle Energieimpulse erfordern, nützlich und notwendig sein wird."

Prof. Tricoli (Universität Birmingham): "Der Proof-of-Concept-Demonstrator für den Superkondensator und das supraleitende SMES wurde in einer äußerst realistischen Betriebsumgebung getestet. Wir streben einen Technology Readiness Level (TRL) von 5 an, einen vorbereitenden Schritt für zukünftige Entwicklungen im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten und der Installation dieser Technologie an Bord von Schiffen."

Marco Nassi (CEO, ASG Superconductors): "Es war eine Herausforderung, gemeinsam mit derart relevanten Partnern am Projekt V-ACCESS zu arbeiten. Wir danken ihnen dafür, dass sie als geeinte Front agiert haben, um unser SMES während der Testphase in einer hochkarätigen Einrichtung wie der ETEF zum Erfolg zu führen. Wir sind davon überzeugt, dass supraleitende Speicher eine hochtechnologische Lösung sind, die ideal auf die Anforderungen an Innovation und Ausfallsicherheit in Stromnetzen zugeschnitten ist."

Medienkontakte:

Silvia Frigato

frigato.silvia@as-g.it

Luca Pezzoni

lpezzoni@hofima.it