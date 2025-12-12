BÖRSE AKTUELL: Wall Street nahe Rekordständen (12.12.25)

Die Wall Street bewegt sich weiterhin in der Nähe ihrer Allzeithochs, zeigt jedoch zunehmende Vorsicht im Technologiesektor. Besonders im Fokus steht Broadcom (AVGO.US): Trotz eines sehr starken Quartalsberichts verlor die Aktie im gestrigen Handel rund 5 - Die S&P-500-Futures notieren am Freitag weitgehend unverändert, während die Nasdaq-100-Futures um etwa 0,5 - nachgeben.

Broadcom übertraf die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie. Der Umsatz lag bei 18,02 Mrd. USD (Erwartung: 17,49 Mrd. USD), der Gewinn je Aktie bei 1,95 USD (Erwartung: 1,87 USD). Für das laufende Fiskalquartal stellte das Unternehmen einen Umsatz von 19,1 Mrd. USD in Aussicht, während Analysten laut LSEG mit 18,3 Mrd. USD gerechnet hatten.

CEO Hock Tan erklärte, dass sich die Umsätze mit KI-Chips im Jahresvergleich auf 8,2 Mrd. USD verdoppeln sollen. Dazu zählen maßgeschneiderte KI-Chips sowie Halbleiter für KI-Netzwerke. Der Nettogewinn stieg um 97 % auf 8,51 Mrd. USD bzw. 1,74 USD je Aktie, nach 4,32 Mrd. USD bzw. 0,90 USD im Vorjahreszeitraum. Dennoch enttäuschte der Ausblick für den KI-Bereich Teile des Marktes.

Marktbericht Börse: US-Indizes auf Rekordniveau, Fokus auf Fed-Reden

Im gestrigen Kassahandel legte der S&P 500 um 0,2 % zu und markierte ein neues Allzeithoch. Gleichzeitig reduzierten einige Marktteilnehmer ihr Engagement in KI-nahen Aktien, unter anderem nach den Zahlen von Oracle.

Der makroökonomische Kalender ist heute vergleichsweise dünn. Im Mittelpunkt stehen daher Reden mehrerer Fed-Mitglieder (Paulson, Hammack, Goolsbee). In Europa richten sich die Blicke auf Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich sowie auf BIP-Zahlen aus Großbritannien....

