Ein Impfstoff gegen die Droge Fentanyl verhindert Rausch und lebensgefährliche Atmungslähmungen. 2026 sollen erste klinische Tests in den Niederlanden starten. Menschenleben retten und den Ausstieg aus der Fentanyl-Sucht erleichtern: Mit einem neuen Impfstoff will das Startup ARMR Sciences New York diese Ziele erreichen und hat in US-Medien den Start klinischer Studien für das erste Halbjahr 2026 angekündigt. Fentanyl ist eigentlich ein Wirkstoff, ...

