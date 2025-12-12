Nordex zählt mit einem Plus von rund 150 Prozent zu den drei besten MDAX-Aktien des Jahres. Nur Renk (+ 209 %) und Hochtief (+ 156 %) haben besser performt seit Jahresbeginn. Jetzt könnte der Windkraftspezialist aber Platz 2 erobern - vorausgesetzt, die Marke von 30 Euro fällt nachhaltig. Nordex präsentiert sich nach einem kleinen Schwächeanfall wieder in bestechender Form. Die Aktie hat sich am Donnerstag bis auf wenige Cent ihrem Jahreshoch und gleichzeitig an dem markanten Zwischenhoch aus dem Dezember 2015 gekratzt.. Der Kurssprung kommt nicht von ungefähr: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...