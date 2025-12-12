Es ist ein wirklich beeindruckender Lauf gewesen: Im Herbst 2022 mussten für eine Aktie von Heidelberg Materials gerade einmal etwas mehr als 40 Euro auf den Tisch gelegt werden. Mittlerweile kostet ein Anteilschein des Baustoffriesen rund 220 Euro. Und geht es nach den Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs, müsste der Kurs noch höher stehen.So hat deren Analyst Ben Rada Martin das Kursziel für die Papiere von Heidelberg Materials von 240,00 auf 250,00 Euro erhöht. Sein Anlagevotum bestätigte ...

