Das Börsenjahr 2025 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Aber Anleger blicken natürlich bereits auf die Favoriten für das kommende Jahr. Die Deutsche Bank hat ein Ausnahmejahr hinter sich und absehbar gibt es nun neue Treiber für steigende Kurse.Das auslaufende Jahr dürfte eines der besten für europäische Bankaktien überhaupt werden. Der Branchenindex Euro-Stoxx-Banks schaffte Stand jetzt 74,7 Prozent Performance. Auf dem ersten Platz rangiert die Societé Generale aus Frankreich mit 136 Prozent ...

