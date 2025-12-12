Der chinesische Börsenneuling Moore Threads sorgte jüngst für Schlagzeilen, als er am ersten Handelstag um mehrere Hundert Prozent nach oben schoss. Dieser extreme Hype um neue Tech-Listings befeuert nicht nur den lokalen Markt, sondern spielt einem etablierten Plattformanbieter in die Karten, der besonders stark von Chinas IPO-Aufschwung profitiert.Mit dem deutlichen Anstieg neuer Börsengänge in China und Hongkong ziehen auch Aktivität und Handelsvolumen spürbar an. Besonders ein führender Onlinebroker ...

