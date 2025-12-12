Anzeige
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
12.12.2025
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 12

[12.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 LU2941599081 27,516,958.00 EUR 68,233.0000 282,392,722.42 10.2625
11.12.25 LU2941599248 1,876,646.00 USD 0 19,538,306.88 10.4113
11.12.25 LU2941599834 974,532.00 GBP 0 9,887,226.50 10.1456
11.12.25 LU2994520851 13,627,568.00 USD 0 141,449,613.78 10.3797
11.12.25 LU2994520935 1,253,123.00 USD 0 12,585,287.63 10.0431
11.12.25 LU2994521073 155,982.00 USD 0 1,595,302.02 10.2275
11.12.25 LU2994521669 32,476.00 GBP 0 324,049.78 9.9781
11.12.25 LU2941599164 72,435.00 EUR 0 724,561.02 10.0029
11.12.25 LU2941599594 20,000.00 CHF 0 200,244.99 10.0122
11.12.25 LU3218628298 2,300.00 MXN 0 461,060.93 200.4613

