Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 12
[12.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|11.12.25
|LU2941599081
|27,516,958.00
|EUR
|68,233.0000
|282,392,722.42
|10.2625
|11.12.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,538,306.88
|10.4113
|11.12.25
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,887,226.50
|10.1456
|11.12.25
|LU2994520851
|13,627,568.00
|USD
|0
|141,449,613.78
|10.3797
|11.12.25
|LU2994520935
|1,253,123.00
|USD
|0
|12,585,287.63
|10.0431
|11.12.25
|LU2994521073
|155,982.00
|USD
|0
|1,595,302.02
|10.2275
|11.12.25
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|324,049.78
|9.9781
|11.12.25
|LU2941599164
|72,435.00
|EUR
|0
|724,561.02
|10.0029
|11.12.25
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,244.99
|10.0122
|11.12.25
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|461,060.93
|200.4613
