Webinar - Ausblick 2026 - neuer Boom oder böses Erwachen?

Zollchaos, Krieg im Nahen Osten, Schuldenkrise…und doch stehen die Aktienmärkte auf Rekordständen. 2025 war voll von unerwarteten Wendungen, sei es durch politische Eskapaden oder wirtschaftliche Turbulenzen. Für 2026 stehen die Zeichen einerseits positiv angesichts weiter sinkender Leitzinsen und robustem Weltwirtschaftswachstum. Andererseits wird von Marktteilnehmern immer wieder eine drohende KI-Blase angeführt und die Bewertungen mancher Unternehmen ist mittlerweile sehr ambitioniert. Welche Chancen und Risiken hält das neue Anlagejahr bereit und welche Anlagestrategien dürften erfolgversprechend sein? Das alles analysiert exklusiv für uns am Montag, 15.12. Sören Hettler Gruppenleiter Anlagestrategie & Privatkunden beim DZ BANK Aktienresearch.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten