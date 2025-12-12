Webinar - Ausblick 2026 - neuer Boom oder böses Erwachen?

Anzeige
Freitag, 12.12.2025
Schock aus China - Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
DZ Bank
12.12.2025 09:11 Uhr
Zollchaos, Krieg im Nahen Osten, Schuldenkrise…und doch stehen die Aktienmärkte auf Rekordständen. 2025 war voll von unerwarteten Wendungen, sei es durch politische Eskapaden oder wirtschaftliche Turbulenzen. Für 2026 stehen die Zeichen einerseits positiv angesichts weiter sinkender Leitzinsen und robustem Weltwirtschaftswachstum. Andererseits wird von Marktteilnehmern immer wieder eine drohende KI-Blase angeführt und die Bewertungen mancher Unternehmen ist mittlerweile sehr ambitioniert. Welche Chancen und Risiken hält das neue Anlagejahr bereit und welche Anlagestrategien dürften erfolgversprechend sein? Das alles analysiert exklusiv für uns am Montag, 15.12. Sören Hettler Gruppenleiter Anlagestrategie & Privatkunden beim DZ BANK Aktienresearch.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Sören Hettler, Gruppenleiter Anlagestrategie & Privatkunden beim DZ BANK Aktienresearch


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


