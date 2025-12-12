Im Weihnachtsgeschäft schlagen Cyberkriminelle verstärkt zu. Mit gefälschten Angeboten, Rabatten und Versandbestätigungen locken sie in Phishing-Fallen. Unternehmen sollten jetzt ihre Schutzmaßnahmen prüfen und verstärken. Das jährliche Weihnachtsgeschäft ist nicht nur Hochsaison für Onlinehandel, sondern auch für Cyberkriminelle. So ist auf ransomware.live seit Jahren eine deutliche Zunahme der Attacken im vierten Quartal zu erkennen. Denn Cyberkriminelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
