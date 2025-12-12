Die richtige Schriftart ist eine ebenso individuelle Angelegenheit wie die Stärke einer Lesebrille. Ein Selbsttest hilft bei der Entscheidung. Das US-Außenministerium hat der serifenlosen Schrift Calibri den Kampf angesagt. Stattdessen will es die Serifenschrift Times als Standard für offizielle Dokumente vorschreiben. Dass die Trump-Regierung jetzt sogar Serifen in ihren Kulturkampf einspannt, ist zwar grotesk, aber auch nicht grotesker als viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n