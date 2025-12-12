Die richtige Schriftart ist eine ebenso individuelle Angelegenheit wie die Stärke einer Lesebrille. Ein Selbsttest hilft bei der Entscheidung. Das US-Außenministerium hat der serifenlosen Schrift Calibri den Kampf angesagt. Stattdessen will es die Serifenschrift Times als Standard für offizielle Dokumente vorschreiben. Dass die Trump-Regierung jetzt sogar Serifen in ihren Kulturkampf einspannt, ist zwar grotesk, aber auch nicht grotesker als viele ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.