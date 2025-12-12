Zug/Berlin (ots) -PLAN-B NET ZERO ENERGY launcht mit "Neo" eine neue Generation des digitalen Kundensupports: eine KI, die Energiefragen in Echtzeit beantwortet, Anliegen automatisch löst und rund um die Uhr erreichbar, und damit schneller, präziser und persönlicher als bisherige Service-Modelle ist.Neo unterstützt Nutzer:innen in allen Energiebelangen: von Tarif- und Rechnungsfragen über Zählerstände und Verbrauchsanalysen bis hin zu individuellen Spartipps. Möglich wird dies durch dialogstarke Sprachtechnologie kombiniert mit tiefem Energie-Know-how. Der Support ist exklusiv in der Neo-App integriert. Alle Daten bleiben in Deutschland, sind sicher verschlüsselt und vollständig DSGVO-konform. Nutzer:innen behalten jederzeit volle Datenkontrolle.Support per Fingertipp, ohne Wartezeit, ohne ÖffnungszeitenNeo erfasst komplexe Zusammenhänge, liefert klare Antworten in Sekunden und löst viele Anfragen vollautomatisiert. "Neo ist kein Projekt, sondern ein System. Kontinuierlich trainiert, orchestriert und 24/7 für unsere Kunden erreichbar" sagt Steven Rohner, CTO der PLAN-B NET ZERO.Die KI analysiert den Gesprächskontext, erkennt Anliegen sofort und bietet konkrete Lösungen an. Trainiert auf tausenden realen Kundendialogen wird sie täglich besser und gibt proaktiv hilfreiche Hinweise. Die Stimme klingt natürlich, passt Emotion und Tonfall an die Situation an, versteht Dialekte und Umgangssprache und reagiert sofort, auch wenn Nutzer:innen unterbrechen.Ausblick: Noch mehr Funktionen in den nächsten MonatenGeplant sind zusätzliche Sprachen, eine Video-Unterstützung für visuelle Anliegen sowie KI-basierte Tarif- und Verbrauchsprognosen für noch präzisere Empfehlungen."Unsere KI "Neo" ist der nächste große Schritt, um die Energiewende erlebbar und so einfach wie möglich zu machen", sagt Bradley Mundt, Gründer und CEO der PLAN-B NET ZERO AG. "Unsere Kundinnen und Kunden sollen jederzeit sofort Unterstützung bekommen, ohne Warten und ohne Umwege. Auch nachts oder am Wochenende. Die KI ist so authentisch und kompetent, dass viele erst später merken, dass sie mit einer KI gesprochen haben. Genau das ist Neo Energy. Wir machen Energie spürbar, verständlich und so mühelos wie noch nie."Mit Neo setzt das Scale-up einen weiteren Meilenstein und baut seine Position als eines der am schnellsten wachsenden GreenTech-Unternehmen Europas aus. Weitere Features, die nachhaltige Energie noch alltagstauglicher machen, folgen.Über PLAN-B NET ZEROPLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie NEO ENERGY.Wir verwandeln nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt durch KI, Gamification und innovative Mehrwerte. Mit smarter KI-Optimierung und einem Portfolio an nicht-energetischen Produkten und Services schaffen wir eine Lifestyle-Marke, die die Energiewelt neu denkt.Pressekontakt:Julia SchnitgerE-Mail: presse@planbnetzero.comWeb: www.planbnetzero.comOriginal-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099141/100937210