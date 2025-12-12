Nürnberg (ots) -Ob leicht erwärmt, über heißen Himbeeren oder im klassischen Eierlikörbecher: Gerade in der kühlen Jahreszeit gehört Eierlikör zu den beliebtesten Spirituosen. Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat nun Liköre unterschiedlicher Hersteller geprüft und bewertet. Der MAYFLOWER Premium Eierlikör der Rhön-Hessischen Weinbrennerei aus Fulda, der seit Jahren fester Bestandteil des NORMA-Sortiments ist, wurde dabei mit DLG-Gold prämiert.Cremiger Geschmack, der überzeugtIm Sortiment von NORMA finden Kundinnen und Kunden viele ausgezeichnete Produkte - mit der Auszeichnung des MAYFLOWER Premium Eierlikörs kommt eine weitere Prämierung hinzu. Das Produkt der Rhön-Hessischen-Weinbrennerei aus Fulda wurde von der DLG als "Beste Spirituose in der Kategorie 'Eierlikör' 2025" ausgezeichnet. Die Expertenjury der internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Spirituosen hat den Likör hervorgehoben und eine Sonderauslobung für die besondere Rezeptur sowie herausragende Qualität vergeben. Grundlage der Prüfung ist eine sensorische Analyse, bei der Aussehen, Farbe, Klarheit, Geruch, Geschmack, Typizität und Harmonie genau bewertet werden. Dank umfassenden Fachwissens und hochwertiger Rohstoffe entsteht in der Rhön-Hessischen Weinbrennerei ein Eierlikör mit klarer Handschrift, bei dem Qualität sowie das Genusserlebnis im Mittelpunkt stehen - und der zurecht im internationalen DLG-Test die Bestnote erhält.DLG-Prüfzeichen schafft VertrauenDie DLG-Lebensmittelprüfung liefert Verbraucherinnen und Verbrauchern neutrale und unabhängige Informationen über die Qualität von Lebensmitteln. Nach der Prüfung werden die Produkte mit Prämierungen in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet - eine Gold-Prämierung erhalten nur Lebensmittel, die alle Testkriterien fehlerfrei erfüllen. NORMA meistert die sorgfältigen Kontrollen regelmäßig und erhielt bereits 2024 insgesamt 224 Medaillen für Produkte aus dem Bio-Sortiment. Die wiederkehrenden Auszeichnungen bestätigen immer wieder aufs Neue, dass NORMA-Kundinnen und -Kunden stets hohe Qualität zum Discounter-Bestpreis erhalten.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6177783