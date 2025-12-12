SHANGHAI, Dec. 12, 2025) hat am 4. Dezember ihre neue Strecke Shanghai-Auckland-Buenos Aires eingeweiht. Der Jungfernflug, durchgeführt mit einem Flugzeug von CEA, das im Design "Chinesisches Nationalmuseum" gestaltet war, beförderte 282 Passagiere auf einer 20.000 Kilometer langen Reise. Die neue Route markiert den ersten Direktflug von Shanghai in eine südamerikanische Großstadt und eröffnet damit einen neuen "Korridor Richtung Süden" über den Pazifik, der eine Alternative zu den traditionellen Umsteigeverbindungen über Europa oder Nordamerika bietet. Die Reise, die zuvor bis zu 30 Stunden dauern konnte, verkürzt sich nun auf etwa 25 Stunden und stellt damit einen neuen Rekord für den längsten kommerziellen Nonstop-Flug der Welt auf.

CEA bedient die Strecke mit Großraumflugzeugen des Typs Boeing 777-300ER. Flug MU745 (Shanghai-Buenos Aires) startet montags und donnerstags, während Flug MU746 dienstags und freitags zurückkehrt. Die Lackierung "Chinesisches Nationalmuseum", die gemeinsam von CEA und dem Chinesischen Nationalmuseum entworfen wurde, enthält Motive, die von den ikonischen Artefakten des Museums inspiriert sind, was ihr den Spitznamen "eine Kunstgalerie im Himmel" einbrachte.

Vor dem Abflug veranstaltete CEA eine kurze Eröffnungszeremonie am internationalen Flughafen Shanghai Pudong, die Dekorationen im argentinischen Stil und Erinnerungsgeschenke umfasste. Die Passagiere des Jungfernflugs genossen spezielle Getränke im südamerikanischen und chinesischen Stil sowie argentinische Gerichte, darunter gekühlte argentinische rote Garnelen, M5-Steak und Brathähnchen. CEA hat sein internationales Serviceangebot erweitert, indem es eine spanischsprachige Hotline (+86-21-20695530) eingerichtet hat, um Reisenden umfassende Unterstützung während des gesamten Reiseprozesses zu bieten.

Über einen neuen Luftkorridor hinaus verbindet die Route drei Kontinente. Nachdem CEA die Rechte der fünften Freiheit der Luft erhalten hat, kann das Unternehmen Passagier- und Frachttransfers in Auckland ohne Flugzeugwechsel abwickeln und so den Handel zwischen China, Neuseeland und Argentinien erleichtern. Die Fluggesellschaft hat außerdem einen direkten Lieferkanal für Kühltransporte von Argentinien nach China eingerichtet. Auf dem Rückflug transportierte das Flugzeug 2,1 Tonnen argentinische Kirschen und 10,5 Tonnen frischen chilenischen Lachs nach China. Es wird erwartet, dass die Route auch die komplementären Jahreszeiten zwischen der Nord- und der Südhalbkugel nutzt und Reisende dazu anregt, gegensätzliche Klimazonen und Landschaften auf der anderen Seite des Globus zu erleben. Dies wird dem kulturellen Austausch zwischen dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika neue Impulse verleihen und eine "Luftbrücke" über den Pazifik schlagen.

