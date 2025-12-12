Bielefeld (ots) -Alessio, Immobilienmakler aus dem Sauerland, plant für nächstes Jahr 40 bis 50 Immobilien zu verkaufen. Dieses Jahr waren es noch zehn. Eine Vervierfachung. Und dabei arbeitet er weniger. Viel weniger. Und das Beste? Es kostet ihn keinen Cent. Für Alessio wurde simpli.immo zum Gamechanger - und zwar in Bereichen, in denen er es nie erwartet hätte.Das Bemerkenswerte dabei ist: Er verliert praktisch keinen kaufwilligen Interessenten mehr. Und er verkauft in Rekordzeit - bei jedem Objekt bisher. Bis zum Sommer 2025 war das noch ganz anders.Die alte WeltAlessio verkauft seit Jahren ca. 10 Immobilien pro Jahr. Erfolgreich, nach außen hin. Aber die Realität? Die kannte nur er.Freitagabend stellte er seine Immobilien online. Übers Wochenende sammelten sich die Anfragen. Montags begann die Arbeit. Telefon. Vorprüfung. Hinterherlaufen. Warten auf Finanzierungszusagen. Manchmal eine Woche. Manchmal zwei.Und dann? Manchmal kam die Absage. Nach sechs Wochen Arbeit. Der Interessent hatte woanders gekauft. Oder die Finanzierung war geplatzt. Oder er war einfach nicht mehr erreichbar. "Ich hatte mit vielen Finanzierern und Banken bereits schlechte Erfahrungen gemacht," erzählt Alessio. "Die Prozesse haben sich zu lang gezogen. Das hat teilweise dazu geführt, dass ich Kunden verloren habe."Verzögerte Abschlüsse. Geplatzte Deals. Unübersichtliche Prozesse. Und vor allem: Die Gewissheit, dass irgendwo da draußen kaufwillige Interessenten waren, die er nicht erreicht hatte. Die er verloren hatte. "Die Erreichbarkeit ist immer ein Thema. Gerade wenn man mehr Immobilien parallel laufen hat," sagt er. Mehr Arbeit. Weniger Verdienst pro Stunde. Schlechterer Kundenservice, weil er einfach nicht überall gleichzeitig sein konnte. Die alte Welt des Immobilienmaklers.Der WendepunktIm Sommer 2025 hörte Alessio erstmals von simpli.immo, einem neu gedachten, ganzheitlichen Verkaufsprozess, hieß es, der vier Dinge grundlegend verändert. Vier Bereiche, die zusammen eine Transformation ermöglichen. Und das Beste? Es kostet nichts. Sogar ganz im Gegenteil, es sorgt sogar noch für Zusatzeinkommen, aber dazu später mehr...Seine Reaktion? "Ich war skeptisch. Ich war wirklich skeptisch." Seine größte Angst? Kunden zu verlieren. Die Kontrolle zu verlieren. "Ich hatte den Glaubenssatz, dass ich jeden Kunden persönlich vorprüfen muss," erklärt er. "Dass vielleicht nicht dieser persönliche Draht aufgebaut werden kann." Ein Glaubenssatz, den viele Immobilienmakler teilen. Die Überzeugung, dass nur das persönliche Gespräch funktioniert. Dass alles andere Kunden kostet."Ich hatte schon die Angst, dass mir viel zu viele Kunden aussortiert werden. Die man vielleicht in einem persönlichen Gespräch wieder hätte auffangen können," sagt Alessio. Aber dann schaute er sich die Zahlen an. Andere Makler berichteten von etwas, das fast zu gut klang, um wahr zu sein. Keinen einzigen kaufwilligen Interessenten mehr verlieren. In Rekordzeit verkaufen. Mit weniger Aufwand. Und ohne einen Cent zu zahlen. Alessio entschied sich, es auszuprobieren.Der erste TestDie erste Immobilie. Alessio war nervös. Er verfolgte jeden Schritt in der simpli.immo App. Würde es funktionieren? Oder würde er Kunden verlieren? Was dann passierte, beschreibt er mit einem Wort: "Bilderbuch."Was dann passierte, lief wie aus einem Guss. Und Alessio? Der hatte ein ruhiges Gewissen. "Ein ganz wichtiger Punkt ist das schlechte Gewissen, das weggefallen ist," sagt er. "Der Kunde wird bearbeitet. Der macht seine Anfrage. Und der wird direkt von Anfang an schnellstmöglich betreut - und nicht mehr stunden- oder tagelang ignoriert."Kein Wochenende mehr, an dem Anfragen unbeantwortet blieben. Kein schlechtes Gewissen mehr, wenn er gerade in einem Termin war. Kein Gedanke mehr daran, dass irgendwo da draußen ein kaufwilliger Interessent wartete. Und das Ganze, ohne den persönlichen Draht verlieren zu müssen.Die neue WeltHeute, drei Monate später, arbeitet Alessio in einer anderen Welt.Die Finanzierung? Früher dauerte es eine Woche, manchmal zwei für eine unverbindliche Erstaussage. Heute hat er durch simpli.immo innerhalb von 24 Stunden wirkliche Klarheit. "Wenn ich heute die Erstaussage kriege - und die kriege ich innerhalb von 24 Stunden, das kriege ich nirgendwo anders. Und wenn sie "das wird was" aussagt. Dann ist es bis jetzt auch immer was geworden."Planbarkeit. Ein Wort, das Alessio immer wieder verwendet. "Mittlerweile habe ich bei jeder Immobilie eine Planbarkeit. Ich habe eine ganz andere Dynamik drin. Und die Interessenten lieben es." Die letzten drei Objekte, die er verkauft hat? Alle über simpli.immo abgewickelt. Alle erfolgreich.Und dann sind da die Deals, die früher nie zustande gekommen wären. Interessenten, bei denen die Bank gesagt hätte: "Zu riskant. Zu kompliziert. Nicht in unserem Interesse." Heute? Finanziert. In Rekordzeit. Weil plötzlich Wege gefunden werden, wo andere nur Blockaden sehen.Aber das Wichtigste? "Ich verliere keinen Kunden. Das war meine größte Angst. Meine Ängste wurden mir genommen.", so Alessio weiter. Keinen einzigen kaufwilligen Interessenten mehr verlieren. Das ist die Transformation, die Alessio am meisten schätzt. Nicht nur die Zeitersparnis. Nicht nur die Planbarkeit. Sondern die Gewissheit, dass jeder, der wirklich kaufen will, auch erreicht und optimal zum Käufer werden kann.Das ZusatzeinkommenUnd dann ist da noch etwas. Etwas, das Alessio anfangs gar nicht auf dem Schirm hatte. Mit einem Objekt hat er drei Finanzierungen angestoßen. Etwa 1.500 Euro Zusatzeinkommen. Ein Bonus, den er dank simpli.immo ganz automatisch erhält.Hochgerechnet auf 40 bis 50 Objekte kann das - bei vergleichbaren Fällen - rund 60.000 Euro zusätzlich pro Jahr bedeuten. Geld, das vorher auf der Straße lag. Interessenten, die auch woanders gekauft haben. Die jetzt trotzdem Provision bringen. "Das hatte ich gar nicht erwartet," sagt Alessio. "Aber es macht natürlich einen massiven Unterschied."Was hat sich verändert? Vier Bereiche, sagt Alessio, haben sich grundlegend verändert. Vier Bereiche, die zusammen diese Transformation ermöglicht haben. Welche vier Bereiche das sind? Und wie genau sie zusammenspielen? Das erklärt er nicht im Detail. "Das muss man sich anschauen," sagt er nur.Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Schnellere Verkäufe. Zufriedenere Kunden. Keine verlorenen Interessenten mehr. Deals, die früher blockiert wurden. Zusatzeinkommen. Und vor allem: Zeit."Wo ich vorher am Laptop hing, genieße ich heute die Abendstunden mit meinen Kindern. Insofern habe ich mir da schon auch Freiräume freigeschaufelt. Privat. Aber logischerweise auch im Geschäft." Zeit, die er nutzt. Nicht um auszuruhen. Sondern um zu wachsen. Mehr Objektakquise. Mehr Verkäufe. Von zehn auf 40 bis 50 Objekte im Jahr.Die unbegründeten ÄngsteWürde Alessio zurückgehen? Die Antwort kommt ohne Zögern. "Ich kann nicht sagen, dass irgendeine Angst bestätigt worden ist, die ich vorher hatte."Die Angst, Kunden zu verlieren? Unbegründet. "Meine Ängste wurden mir genommen. Ich dachte, dass ich viel mehr Kunden durch den Prozess verliere. Aber ist nicht so."Die Angst, dass es technisch zu kompliziert ist? Unbegründet. "Ich hatte die Sorge, dass ich viel Zeit investieren muss. Um das wirklich ans Laufen zu kriegen. Aber auch diese Sorge hat sich nicht bestätigt. Die technische Umsetzung durch simpli.immo war überraschend einfach."Die Angst, dass Kunden den persönlichen Draht vermissen? Unbegründet. "Die Kunden sind wirklich sehr zufrieden und verlieren tatsächlich auch gar nicht den persönlichen Draht. Weil die sehr zeitnah ihre Fragen beantwortet kriegen und anschließend natürlich immernoch mein Job beginnt - und zwar der wichtige Teil."Die Angst, dass es Geld kostet? Unbegründet. Und er verdient sogar noch ein signifikantes Zusatzeinkommen - ganz automatisch.Alle Ängste, die ihn drei Monate zuvor skeptisch gemacht hatten, haben sich als unbegründet erwiesen.Der stille WandelAlessio ist nicht allein. Zahlreiche Immobilienmakler in Deutschland haben in den letzten Monaten eine ähnliche Transformation erlebt. Von der alten Welt in die neue Welt. Von verzögerten Abschlüssen zu Rekordzeit. Von verlorenen Interessenten zu null Verlusten. Von blockierten Deals zu durchgehenden Finanzierungen.Ein stiller Wandel im Immobilienmakler-Geschäft. Keine Revolution. Kein lauter Umbruch. Sondern eine leise Transformation. Makler für Makler. Deal für Deal. "Ich bin wirklich glücklich, dass ich den Schritt gemacht habe," sagt Alessio. "Ich kann simpli.immo auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auch jedem Makler empfehlen. Auf jeden Fall mal auszutesten."Von zehn auf 40 bis 50 Objekte - ohne dabei Käufer zu verlieren. In Rekordzeit verkaufen. Mit weniger Aufwand. Mit Zusatzeinkommen. Und ohne einen Cent zu zahlen. Die neue Welt des Immobilienmaklers.Mehr InformationenWer mehr über Alessios Transformation erfahren möchte und wie die vier Bereiche zusammenspielen, kann sich für ein kostenfreies 60-Minuten-Webinar registrieren. In diesem Webinar erklärt Dennis Melson, Geschäftsführer der Simpli GmbH, die vier Bereiche von simpli.immo im Detail und zeigt Praxisbeispiele aus dem Makleralltag. Außerdem wird dort offengelegt, warum der gesamte Prozess für Immobilienmakler kostenfrei ist.Das Webinar ist ausschließlich für erfolgreiche Immobilienmakler konzipiert. Für Makler, die mindestens 10 Objekte pro Jahr verkaufen. Die Plätze sind begrenzt.Weitere Informationen und Registrierung: www.simpli.immoÜber den Autor: Dennis Melson ist Geschäftsführer der Simpli GmbH.Pressekontakt:Simpli GmbHvertreten durch die Geschäftsführer Tim Hoppe & Dennis MelsonE-Mail: info@simpli.immoWebseite: https://simpli.immo/Original-Content von: Simpli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175994/6177791