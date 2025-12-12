Anzeige
Freitag, 12.12.2025
Schock aus China - Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
12.12.2025 09:48 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 12

[12.12.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 89,738,040.24 9.8531
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,094,593.14 98.9320
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,374,862.32 112.0254
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,398,559.94 120.4632
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE00BN0T9H70 52,803.00 GBP 0 6,171,911.72 116.8856
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,019,780.54 109.2936
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE00BKX90W50 15,811.00 CHF 0 1,540,693.70 97.4444
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000L1I4R94 1,663,113.00 USD 0.00 19,380,752.57 11.6533
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,324,951.81 10.1369
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 489,998.44 12.1074
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 420,921,476.51 113.4392
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,675,028.06 10.1710
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,083,920.67 11.3069
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,340,223,235.54 121.8385
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,890,362.07 12.7005
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,937,988.73 10.4929
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 671,443.71 10.4218
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,655,082.04 10.1365
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,026.12 9.9952
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,490,397.96 10.7655
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,373,456.50 10.3137
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
11.12.25 IE000J8RGOJ4 1,000,000.00 USD 0 9,977,894.88 9.9779

