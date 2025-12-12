Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mit einer Laufzeit bis zum 3. Dezember 2031 und einem festen Jahreskupon von 0,35% ergänzt die Stadt Zürich ihr Anleiheportfolio um eine neue CHF-Anleihe (ISIN CH1498422802/ WKN A4ELZ0), so die Börse Stuttgart.Anleger würden die Zinszahlung jährlich erhalten, erstmals am 3. Dezember 2026. Der aktuelle Kurs betrage 98,90%, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von rund 0,55% entspreche (Stand: 10.12.2025). Investiert werden könne ab 5.000 Schweizer Franken Mindeststückelung. Das Emissionsvolumen der Staatsnahen Anleihe sei auf bis zu 200 Millionen Schweizer Franken begrenzt. Die Stadt Zürich sei von Standard & Poor's mit der Bestnote AAA bewertet worden. Euro-Anleger sollten das zusätzliche Währungsrisiko beachten. (Bonds weekly Ausgabe vom 11.12.2025) (12.12.2025/alc/n/a) ...

