Hannover (www.anleihencheck.de) - Die letzte FOMC-Sitzung 2025 brachte wie erwartet eine weitere Zinssenkung um 25 BP, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der Konsens über die weitere Strategie scheine aber zu schwinden. Neben neun Personen, die für diese Senkung votiert hätten, hätte einer gar um 50 BP gesenkt und zwei andere die FED Funds Target Rate lieber auf dem vorigen Niveau belassen. Die Entscheidung sei bereits weitgehend eingepreist gewesen. Einzig die Projektionen für 2026 seien weniger aggressiv ausgefallen, als es sich der ein oder andere erhofft habe. Die Analysten der NORD/LB würden an ihrer Prognose für das kommende Jahr festhalten. Eine Rate von 3,00% liege weiter im Bereich des Möglichen, wobei das Timing mit Ungewissheit behaftet sei. Spannend werde, wie sich der Wechsel an der Spitze der FED perspektivisch gestalten werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...