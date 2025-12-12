Ford und der südkoreanische Batteriehersteller SK On lösen ihr Batterie-Joint-Venture BlueOval SK in den USA auf und teilen sich die Eigentumsrechte an drei Werken in Kentucky und Tennessee. Dieser Schritt verändert die Strategien beider Unternehmen in Nordamerika angesichts der dort rückläufigen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Ziel der 2022 begonnenen Partnerschaft war der Aufbau einer groß angelegten Produktionskapazität für Batteriezellen für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.