Die geplante Förderung der Bundesregierung für einkommensschwächere Haushalte bei der Anschaffung eines Elektroautos wird nicht für gebrauchte E-Autos gelten. Einer entsprechenden Forderung hat das Umweltministerium jetzt eine klare Absage erteilt. Auch wenn erste Hersteller ihre Kunden schon offen auf die geplante neue Elektroauto-Förderung hinweisen, stehen trotz des erhofften Starts möglichst früh im Jahr 2026 bisher nur die Eckpunkte fest - die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
