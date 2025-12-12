INNIO Group, ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, arbeitet mit dem US-Energieversorger Greenville Electric Utility System (GEUS) an einem zukunftsweisenden 104-Megawatt-(MW)-Kraftwerk. Das neue Kraftwerk ist darauf ausgelegt, zur Netzstabilität beizutragen, Spitzenlasten abzudecken und die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen.

Jenbacher J920 FleXtra

"Dieses Projekt ist ein Meilenstein für Texas und für INNIO. Mit Schnellstartfähigkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit schaffen wir die Energieinfrastruktur, die moderne Netze benötigen: zuverlässig, wachstumsfördernd und den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützend", sagt Dr. Olaf Berlien, President und CEO der INNIO Group.

Der Spatenstich für den Bau des Kraftwerks erfolgte Anfang Dezember 2025. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2027 geplant. Mit dem Spatenstich beginnt die bislang größte Installation von Jenbacher J920-FleXtra-Motoren in den USA. Vorgesehen sind elf Motoren mit jeweils 9,5 MW Leistung sowie moderne Kühlsysteme und Abgasnachbehandlungssysteme. Der J920-FleXtra ist der größte Jenbacher Gasmotor, der mit seiner Schnellstartfähigkeit innerhalb von zwei Minuten volle Leistung liefern kann.

GEUS investiert in diese fortschrittliche Technologie, um dem wachsenden Strombedarf der aktuell mehr als 17.200 Kunden im texanischen Greenville und dessen Umland gerecht zu werden. Das neue Kraftwerk soll auch dazu beitragen, Lastspitzen im Netz von mehr als 125 MW abzudecken.

"Dieses Projekt ist mehr als ein Infrastruktur-Upgrade; es ist ein klares Bekenntnis, die Gemeinde Greenville über viele Jahre hinweg mit schnellstartender, bezahlbarer und zuverlässiger Energie zu versorgen. Gerade im Zuge des Wachstums unserer Gemeinde ist eine Energiequelle, die flexibel und unmittelbar auf Spitzenlasten reagieren kann, unverzichtbar", sagt Bill Shepherd, Geschäftsführer von GEUS. "Mit dem neuen Kraftwerk trägt GEUS zur langfristigen Versorgungssicherheit bei, geht verantwortungsvoll mit Kosten um und bietet weiterhin den verlässlichen Service, den unsere Kunden erwarten."

