München (ots) -- Actiongeladene Best-Of-Challenges als Überraschung für Matthias- Mit dabei unter anderem Walter Röhrl, Kai Ebel und Tim Schrick- Die Geburtstagsfolge "GRIP - Das Motormagazin" - am 14. Dezember, um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+"GRIP - Das Motormagazin" feiert den 50. Geburtstag von Moderatoren-Legende Matthias Malmedie mit einer Spezialfolge, die es in sich hat. Drei unerwartete Challenges, prominente Gäste und jede Menge PS sorgen dafür, dass Matthias ordentlich ins Schwitzen kommt. Die Geburtstagsfolge "GRIP - Das Motormagazin" - am 14. Dezember um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Zum runden Geburtstag von Matthias Malmedie präsentiert GRIP eine ganz besondere Spezialausgabe. Der Moderator weiß von nichts - und muss sich in drei außergewöhnlichen Herausforderungen behaupten. Unterstützung und Druck zugleich liefern prominente Gäste aus der Automobilwelt: Rallye-Legende Walter Röhrl, Sportreporter Kai Ebel und Rennfahrer Tim Schrick.Los geht's mit einem nächtlichen Einkaufsabenteuer der etwas anderen Art: Matthias tritt gemeinsam mit Niki, Philipp und Helge im Elektro-Kart an, um eine Geburtstagseinkaufsliste abzuarbeiten. Anstelle von Einkaufswagen warten flinke Karts, enge Gänge und jede Menge Action. Wer meistert den turbulenten Einkauf souveräner?In der zweiten Challenge wird's noch spannender: Die legendäre Challenge "Der Perfekte Fluchtwagen" lebt wieder auf! Matthias und Helge geraten als Kunsträuber unter Druck, während eine Corvette Z06, Motorradpolizist Jens Kuck und Wachtmeister Schelle für ordentlich Verfolgungsjagd-Feeling sorgen. Wer setzt sich am Ende durch - die Beamten oder die PS-starken Fluchtfahrzeuge?Das große Finale bildet ein spektakulärer Drift-Wettkampf gegen die Luftakrobaten vom "Team Niebergall". Gemeinsam mit einem Überraschungsgast versucht Matthias im Driftcar mit rund 500 bis 700 PS Bodenfiguren zu fahren, die die Kunstflieger zuvor in den Himmel gezeichnet haben. Präzision, Nervenkitzel und Adrenalin sind garantiert - ob das unfallfrei funktioniert? Abwarten!Die Geburtstagsfolge "GRIP - Das Motormagazin" - am 14. Dezember um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Produziert wird die Folge von Burda Studios GmbH.Über "GRIP - Das Motormagazin":Seit über achtzehn Jahren und in fast 700 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:15 Uhr bei RTLZWEI kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.