Die PayPal-Aktie gerät zunehmend unter Druck. Wachstumsdellen, Analystenabstufungen und neue Risiken belasten die Stimmung der Anleger. PayPal zählt zu den bekanntesten Namen im digitalen Zahlungsverkehr. Doch zuletzt häufen sich die Warnsignale: Das Wachstum im Kerngeschäft schwächt sich ab, mehrere Analysten senken ihre Erwartungen, und auch regulatorische sowie strukturelle Risiken rücken stärker in den Fokus des Marktes. Wachstumsdelle im Kerngeschäft ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.