Ein KI-generierter Weihnachtsspot von McDonald's löst im Netz einen Shitstorm aus. Kritik gibt es an der Botschaft, der Animation - und am wachsenden Trend zu billig produzierter KI-Werbung. Nach Coca-Cola hat jetzt auch McDonald's einen Weihnachtswerbespot veröffentlicht - und damit für ähnliche Kontroversen gesorgt. Der Spot lief in den Niederlanden, wurde aber nach heftiger Kritik schnell wieder entfernt. Wie Futurism berichtet, fallen die Reaktionen ...

