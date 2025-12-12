Summary: Geschäftsjahr bestätigt operative Erholung Dividendenrückkehr vor allem als Stabilitätssignal Erlebnis-Segmente treiben, Airline bleibt herausfordernd Kapitalmarkt bleibt selektiv Mit Blick auf die vergangenen Monate lässt sich das Geschäftsjahr bei TUI als weiterer Schritt in Richtung Normalisierung einordnen. Der Konzern hat in mehreren Bereichen wieder eine tragfähige Ertragsbasis aufgebaut. Besonders die Erlebnis-Segmente - Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten - zeigen eine robuste Nachfrage. Diese Geschäftsbereiche profitieren davon, dass TUI nicht nur als Vermittler auftritt, sondern ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.