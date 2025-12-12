Summary: Geschäftsjahr bestätigt operative Erholung Dividendenrückkehr vor allem als Stabilitätssignal Erlebnis-Segmente treiben, Airline bleibt herausfordernd Kapitalmarkt bleibt selektiv Mit Blick auf die vergangenen Monate lässt sich das Geschäftsjahr bei TUI als weiterer Schritt in Richtung Normalisierung einordnen. Der Konzern hat in mehreren Bereichen wieder eine tragfähige Ertragsbasis aufgebaut. Besonders die Erlebnis-Segmente - Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten - zeigen eine robuste Nachfrage. Diese Geschäftsbereiche profitieren davon, dass TUI nicht nur als Vermittler auftritt, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt