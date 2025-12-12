Hamburg (ots) -Teure Hardware und Sammelfiguren dominieren bisher das Kinderzimmer - doch das ändert sich jetzt. Das Hamburger Startup "tiini" (https://tiini.app) bietet eine smarte Lösung: Die neu veröffentlichte App verwandelt bereits vorhandene Smartphones und Tablets im Handumdrehen in eine kindersichere Audiobox. Statt kostspieligem Zubehör nutzt tiini bestehende Streaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music und schafft einen geschützten, algorithmusfreien Raum, in dem Kinder ihre Medien sicher erleben können - ganz ohne Folgekosten.Sicheres Hören auf dem SmartphoneFür Eltern ist die Situation oft paradox: Die besten Hörspiele und Lieder sind längst zentral auf den großen Streaming-Plattformen verfügbar, doch der Zugang ist für Kinder unsicher. Die Apps der Anbieter sind für Erwachsene gemacht - sie sind für Kinderhände oft zu komplex und bergen Risiken durch ungeeignete Vorschläge. Der Ausweg führte bisher meist über den Kauf kostspieliger Extra-Hardware mit Folgekosten. Genau hier setzt tiini an: Die App richtet sich mit einem neuen Konzept an Familien mit Kindern zwischen drei und zwölf Jahren und nutzt intelligent die Geräte und Zugänge, die ohnehin im Haushalt verfügbar sind.Das Prinzip lautet "Kuratierte Freiheit":Während selbst spezielle Kinder-Apps der Streaming-Anbieter oft noch zum endlosen Stöbern am Bildschirm einladen, schafft tiini die Ruhe einer physischen Box. Bei tiini bestimmen nicht Algorithmen oder bunte Vorschlagslisten, sondern ausschließlich die Eltern, was verfügbar ist. Sie wählen Inhalte aus kostenlosen Quellen oder ihren bestehenden Abos aus und wandeln diese in bildbasierte, digitale Karten um - von wenigen Lieblingsgeschichten für die Kleinsten bis zur umfangreicheren Bibliothek für Schulkinder. Sobald die App in den Kinder-Modus geschaltet wird, können Kinder ihre Hörspiele oder Musik selbstständig starten und stoppen. Ein spezieller Code verhindert dabei zuverlässig, dass das Kind versehentlich die App verlässt oder Einstellungen verändert.Gründer Jan Kollmorgen über die Vision:"Wir möchten, dass Kinder digitale Medien kennenlernen, ohne überfordert zu werden. Unser Konzept zielt darauf ab, die Faszination der Kinder für Bildschirme in geordnete Bahnen zu lenken, statt sie komplett zu verbieten. Mit tiini schaffen wir einen geschützten Raum, den Eltern so einfach und sicher wie nie zuvor auf einem Mobilgerät einrichten können. Dass wir damit auch das Familienbudget entlasten, freut uns besonders."Die mitwachsende Lösung ohne ElektroschrottEin entscheidender Vorteil gegenüber den besten Hörbox-Alternativen ist die Flexibilität im Familienalltag. Während physische Figuren oft schnell uninteressant werden und extra Hardware nach wenigen Jahren veraltet, wächst tiini mit. Da die App auf die riesigen Bibliotheken von Streaming-Diensten zugreift, bleibt das Angebot auch für ältere Kinder relevant - ganz ohne den Kauf neuer Geräte oder Sammelzubehör.Verfügbarkeittiini ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Zum Marktstart ist die Vollversion kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung in den gängigen App-Stores (Apple (https://tiini.app/download) / Google Play (https://tiini.app/download) / Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0G1ZLLTQ8)) verfügbar. Die App unterstützt derzeit die nahtlose Einbindung von Spotify und Apple Music; weitere Dienste sind in der Entwicklung und folgen in Kürze.Über tiiniDas Hamburger Startup tiini entwickelt intelligente Softwarelösungen für den modernen Familienalltag. Die gleichnamige App transformiert mobile Endgeräte in kindgerechte Audio-Systeme und ermöglicht Kindern einen sicheren Zugang zu Online-Inhalten wie Hörspielen, Musik, Lernangeboten und mehr. Durch die Integration bestehender Streaming-Dienste bietet tiini eine nachhaltige Alternative zu geschlossenen Hardware-Systemen und gibt Eltern die volle Kontrolle über den ersten digitalen Schritt ihrer Kinder.Pressekontakt:Tiini GmbHJan Kollmorgen, GründerTelefon +49 40 349 99 741Email: jan.kollmorgen@tiini.appAdresse: Große Johannisstraße 13, 20457 HamburgApp Download: www.tiini.app/downloadPressekit: www.tiini.app/pressekit oder über presse@tiini.appWeb: www.tiini.app/aboutInstagram: https://www.instagram.com/tiini.appOriginal-Content von: Tiini GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181637/6177857