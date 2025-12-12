© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Broadcom hat seinen mysteriösen 10-Milliarden-Dollar-Kunden enthüllt: Es ist das KI-Unternehmen Anthropic! Doch das ist nicht alles - weitere Aufträge im Wert von Milliarden stehen noch an. Die Details. Auf seiner vierteljährlichen Telefonkonferenz im September hatte Broadcom bekannt gegeben, dass ein zunächst nicht näher genannter Kunde eine gigantische Bestellung im Wert von 10 Milliarden US-Dollar für maßgeschneiderte Chips aufgegeben hat. Wer hinter diesem Auftrag steckte, wurde damals nicht genannt. Doch nun ist es offiziell: Der mysteriöse Kunde ist das aufstrebende KI-Unternehmen Anthropic, das eine Bestellung für die neuesten Tensor Processing Units (TPUs) von Google aufgab. "Wir …