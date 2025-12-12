EQS-News: Pearson / Schlagwort(e): Vereinbarung

IBM und Pearson arbeiten zusammen, um neue KI-gestützte Lerntools für Unternehmen und Einzelpersonen weltweit zu entwickeln



ARMONK, New York und LONDON, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM ) und Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit tätige Unternehmen für lebenslanges Lernen, gaben heute eine globale Partnerschaft bekannt, um neue personalisierte Lernprodukte auf Basis künstlicher Intelligenz für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen zu entwickeln. Jüngste Untersuchungen von Pearson haben ergeben, dass ineffiziente berufliche Übergänge und Qualifikationsungleichgewichte die US-Wirtschaft jährlich 1,1 Billionen US-Dollar an entgangenen Einnahmen kosten. Arbeitgeber, Pädagogen und Lernende benötigen schnellere und relevantere Wege, um neue Fähigkeiten zu erlernen, da KI die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und lernen, verändert. IBM und Pearson wollen diese Bedürfnisse mit KI-gestützten Lernwerkzeugen erfüllen, die mit watsonx Orchestrate und watsonx Governance entwickelt wurden und weltweit verfügbar sein werden. IBM wird Pearson außerdem beim Aufbau einer maßgeschneiderten KI-gestützten Lernplattform unterstützen, die ähnlich wie IBM Consulting Advantage menschliches Fachwissen mit KIAssistenten, -Agenten und -Ressourcen kombiniert. Die Plattform wird das Wachstum mit neuen Produkten und Dienstleistungen vorantreiben und gleichzeitig die Abläufe bei Pearson transformieren, um Workflows, Produktivität und datengestützte Entscheidungsfindung zu verbessern. Als wichtigster strategischer Partner von IBM für die Weiterqualifizierung von Kunden und die Transformation der Belegschaft werden IBM-Kunden und seine 270.000 Mitarbeiter von den Unternehmenslösungen von Pearson für den Bildungsbereich profitieren. Dazu gehören Credly für digitale Zertifizierungen, Faethm für strategische Personalplanung und Pearson Professional Assessments, das weltweit IBM-Zertifizierungsprüfungen für Fachkräfte durchführt. Darüber hinaus werden IBM und Pearson die Entwicklung von Tools untersuchen, mit denen die Fähigkeiten von KI-Agenten überprüft werden können, um sicherzustellen, dass Unternehmen diese vertrauensvoll einsetzen können. Dies kombiniert das Know-how von IBM beim Aufbau zuverlässiger, verantwortungsbewusster KI mit dem tiefen Verständnis von Pearson in den Bereichen Lernen, Kompetenzentwicklung und anerkannte Qualifikationen. "Die Technologie entwickelt sich schneller, als menschliche Fähigkeiten mithalten können. Um diese Lücke zu schließen, muss das Lernen nahtlos in den Arbeitsablauf eingebettet werden. Wenn Menschen dort lernen, wo sie arbeiten, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf Produktivität und Leistung", sagte Omar Abbosh, CEO von Pearson. "Gemeinsam mit IBM entwickeln wir vertrauenswürdige KI-gestützte Lerntools, die Menschen und Unternehmen dabei helfen, sich in einer Welt des ständigen Wandels anzupassen, zu lernen und erfolgreich zu sein." "Ob Sie ein Unternehmen leiten oder gerade Ihren Abschluss machen - jeder muss neue Fähigkeiten für das KI-Zeitalter erwerben", sagte Arvind Krishna, CEO von IBM. "IBM und Pearson bringen KI-gestützte Bildung in mehr Organisationen, um Menschen dabei zu helfen, schneller zu lernen. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen und ihre Teams dabei, sich an Veränderungen anzupassen und erfolgreich zu sein, während wir Pearson dabei helfen, seine eigenen internen Abläufe zu transformieren." Diese Partnerschaft treibt die Strategie von Pearson voran, 360-Grad-Beziehungen zu einer ausgewählten Gruppe strategischer Partner aufzubauen, um stärkere Kundenergebnisse zu erzielen, gemeinsame Markteinführungsinitiativen voranzutreiben und gemeinsames Wachstum zu ermöglichen. Aussagen zur zukünftigen Ausrichtung und Absicht von IBM und Pearson können ohne vorherige Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden und stellen lediglich Ziele und Absichten dar. Informationen zu IBM

IBM ist ein führender Anbieter von globaler Hybrid-Cloud und KI sowie von Beratungsdienstleistungen. Wir helfen Kunden in mehr als 175 Ländern, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile in ihren Branchen zu erzielen. Tausende von Regierungs- und Unternehmensorganisationen in kritischen Infrastrukturbereichen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen vertrauen auf die Hybrid-Cloud-Plattform von IBM und Red Hat OpenShift, um ihre digitale Transformation schnell, effizient und sicher voranzutreiben. Die bahnbrechenden Innovationen von IBM in den Bereichen KI, Quantencomputing, branchenspezifische Cloud-Lösungen und Beratung bieten unseren Kunden offene und flexible Optionen. All dies wird durch das langjährige Engagement von IBM für Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, Inklusivität und Service unterstützt. Besuchen Sie www.ibm.com für weitere Informationen. Informationen zu Pearson

Bei Pearson ist unser Ziel einfach: Menschen helfen, das Leben, das sie sich vorstellen, durch Lernen zu verwirklichen. Wir sehen in jeder Lernmöglichkeit die Chance für einen persönlichen Durchbruch. Deshalb engagieren sich unsere rund 18.000 Pearson-Mitarbeiter dafür, lebendige und bereichernde Lernerfahrungen zu schaffen, die sich auf die Praxis auswirken. Wir sind das weltweit aufgestellte Unternehmen für lebenslanges Lernen, das Kunden in fast 200 Ländern mit digitalen Inhalten, Bewertungen, Qualifikationen und Daten versorgt. Für uns ist Lernen nicht irgendetwas, was wir tun. Es ist das, was uns ausmacht. Besuchen Sie uns unter plc.pearson.com. Medienkontakte

