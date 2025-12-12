Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag. 15.12.2025- (Nr. 450) Großhandelspreise, November 2025- (Nr. 451) Kindeswohlgefährdungen, Jahr 2024- (Nr. 452) Gerichtliche Strafverfolgung (rechtskräftige Verurteilungen), Jahr 2024Dienstag, 16.12.2025- (Nr. 453) Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern (Gender Pay Gap), Jahr 2025- (Nr. 454) Haushaltsabfälle (Pro-Kopf-Aufkommen und Abfallarten), Jahr 2024- (Nr. N070) Verkehrsunfälle nach Altersgruppen, Jahr 2024- (Nr. 51) Zahl der Woche: Neugeborene an Weihnachten, Jahre 2015-2024Mittwoch, 17.12.2025- (Nr. 455) Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes, Stichtag: 01.01.2025- (Nr. 456) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Oktober 2025- (Nr. 457) 70 Jahre Anwerbeabkommen mit Italien (20.12.2025): Zahlen zur Bevölkerung mit italienischer Einwanderungsgeschichte, Jahr 2024Donnerstag, 18.12.2025- (Nr. 458) Baugenehmigungen, Oktober 2025- (Nr. 459) Umsatz im Gastgewerbe, Oktober 2025- (Nr. 460) Deutsche Studierende im Ausland, Jahr 2023Freitag, 19.12.2025- (Nr. 461) Außenhandel (Detailergebnisse), Oktober 2025- (Nr. 462) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, November 2025- (Nr. 463) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2025(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6177880

