Ludwigshafen am Rhein (ots) -Volt Rheinland-Pfalz und Volt Baden-Württemberg setzen gemeinsam ein Zeichen für transparente, bürgernahe Politik: Am 13. Dezember 2025 findet von 12 bis 15 Uhr ein Infostand auf dem Ludwigsplatz in Ludwigshafen statt. Bürgerinnen und Bürger sowie Vertretende der Wirtschaft haben die Möglichkeit, sich über Inhalte, Ziele und Schwerpunkte der Volt-Programme beider Landesverbände zu informieren und direkt mit den Kandidierenden ins Gespräch zu kommen.Vor Ort ist Michaela Schneider-Wettstein, Direktkandidatin für den Wahlkreis 37 (Ludwigshafen II) sowie Listenplatz 5 der Volt-Landesliste Rheinland-Pfalz. Mit ihrer Erfahrung aus der Ludwigshafener OB-Wahlkampf und ihrem starken Einsatz für soziale Teilhabe, nachhaltige Stadtentwicklung und moderne, digitale Verwaltung wird sie zentrale Anliegen des rheinland-pfälzischen Wahlkampfs vorstellen.Ebenfalls mit dabei ist Beate Betgen, Direktkandidatin für den Wahlkreis 36 (Mannheim II). Sie wird Einblicke in die zentralen Themen des baden-württembergischen Wahlkampfs geben - darunter ökologische Transformation, starke lokale Wirtschaft, bezahlbarer Wohnraum und eine landesweit moderne Infrastruktur.Der Infostand bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Impulse für eine Wahlentscheidung mitzunehmen und den europäischen, evidenzbasierten Politikansatz von Volt kennenzulernen. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten und richtet sich an Bürgerinnen und Bürger aus Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar.Veranstaltungsdaten:Datum: 13.12.2025Uhrzeit: 12 bis 15 UhrOrt: Ludwigsplatz, 67059 LudwigshafenPressevertretende sind ebenfalls herzlich eingeladen.Pressekontakt:Volt Rheinland-PfalzHeiko KunzCo-Presse LeadMobil: 0176 / 653 410 40E-Mail: presse@voltdeutschland.orgWeb: www.voltdeutschland.orgOriginal-Content von: Volt Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181493/6177874