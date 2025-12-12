Boston (www.anleihencheck.de) - Das weltweite Volumen an Fusionen und Übernahmen ist 2025 auf etwas mehr als 4 Billionen US-Dollar gestiegen, berichten die Experten von MFS Investment Management.2024 habe das M&A-Volumen bei 3,4 Billionen US-Dollar und 2023 bei 2,7 Billionen US-Dollar gelegen (Quelle: Bloomberg, 05.12.2025). "Trotz der Erholung des Dealvolumens bleibt die Zahl der abgeschlossenen Transaktionen gedämpft und unter dem Niveau von 2024, was auf die hohe wirtschaftliche Unsicherheit zurückzuführen ist", sage Benoit Anne, Anleihe-Experte bei MFS Investment Management. Zu den größten Transaktionen würden das Leverage-Buyout von Electronic Arts und die kürzlich angekündigte Übernahme von Time Warner durch Netflix zählen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...