Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika bieten mit einer kürzlich aufgelegten Anleihe (ISIN US91282CPM72/ WKN A4ELXB) bis zum 30. November 2032 einen festen Zinssatz von 3,75% jährlich, zahlbar halbjährlich ab dem 31. Mai 2026, so die Börse Stuttgart.Das Gesamtvolumen belaufe sich auf 49,03 Milliarden US-Dollar. Interessierte Anleger könnten ab 100 US-Dollar Mindeststückelung investieren. Bei einem Kurs von aktuell 98,57% (Stand: 10.12.2025) liege die Rendite bis zur Endfälligkeit bei etwa 3,97%. Für Investoren aus dem Euroraum bestehe zusätzlich zum Kreditrisiko das Währungsrisiko in US-Dollar. Die aktuellem Bonitätsbewertungen für die USA würden AA+ (Standard & Poor's, Fitch) und Aa1 (Moody's) lauten. (Bonds weekly Ausgabe vom 11.12.2025) (12.12.2025/alc/n/a) ...

