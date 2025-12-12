Die EU und China haben die Verhandlungen über einen Mindestpreis-Plan für in China hergestellte Elektroautos wieder aufgenommen. Zuletzt hatte die EU eine Ausnahme für VW von den E-Auto-Zöllen geprüft, was nun wohl den Stein wieder ins Rollen gebracht hat. Dass Vertreter der Europäischen Union und Chinas wieder über Alternativen zu den Einführzöllen für in China gebaute Elektroautos sprechen, hat die Nachrichtenagentur Reuters vom chinesischen Handelsministerium ...

