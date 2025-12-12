Lange galt Bitcoin in den Fluren der Hochfinanz als "Rattengift" oder Werkzeug für Kriminelle. Diese Zeiten sind vorbei. Die New York Stock Exchange (NYSE), das pulsierende Herz des traditionellen Kapitalismus, hat am Mittwoch eine Statue des mysteriösen Bitcoin-Schöpfers Satoshi Nakamoto enthüllt. Es ist mehr als Kunst - es ist der symbolische Ritterschlag für eine Anlageklasse, die das Establishment nicht mehr ignorieren kann.Die Skulptur, ein Werk der Künstlerin Valentina Picozzi, steht nun dort, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.