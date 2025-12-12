Lange galt Bitcoin in den Fluren der Hochfinanz als "Rattengift" oder Werkzeug für Kriminelle. Diese Zeiten sind vorbei. Die New York Stock Exchange (NYSE), das pulsierende Herz des traditionellen Kapitalismus, hat am Mittwoch eine Statue des mysteriösen Bitcoin-Schöpfers Satoshi Nakamoto enthüllt. Es ist mehr als Kunst - es ist der symbolische Ritterschlag für eine Anlageklasse, die das Establishment nicht mehr ignorieren kann.Die Skulptur, ein Werk der Künstlerin Valentina Picozzi, steht nun dort, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär