Mainz (ots) -Gemäß dem am 01.12.2025 in Kraft getretenen 7. MÄStV (Reformstaatsvertrag) ist ein Medienrat aus sechs unabhängigen Sachverständigen einzusetzen. Er soll die Erfüllung des in § 26 dieses Staatsvertrags festgelegten Auftrags durch ARD, ZDF und DRadio in ihrer Gesamtheit evaluieren, ebenso die von den Anstalten anzuwendenden Verfahren zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Qualität ihres Angebots nach § 26a MÄStV.Zwei Sachverständige werden von der Gremienvertreterkonferenz der ARD (GVK), jeweils ein Sachverständiger vom Fernsehrat des ZDF und vom Hörfunkrat des Deutschlandradios gewählt. Zwei Sachverständige werden durch die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder berufen. Die Mitglieder des Medienrats sind in ihrer Aufgabenerfüllung an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden.Informationen zur Biografie von Annika SehlFrau Prof. Dr. Sehl forscht im Bereich der Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Journalismusforschung, insbesondere zu öffentlich-rechtlichen Medien, digitalem Wandel, Journalismus und gesellschaftlichen Konflikten, Partizipation im Journalismus sowie Normen und Werten. Sie ist seit Oktober 2022 Inhaberin des Lehrstuhls für Journalistik mit dem Schwerpunkt Medienstrukturen und Gesellschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Außerdem ist sie in der internationalen Forschung vernetzt, u. a. als Research Associate (assoziierte Forscherin) des Reuters Institute for the Study of Journalism der University of Oxford, England. Eine ausführliche Biografie ist unter https://www.ku.de/sehl-biografie abrufbar.

Mainz, 12. Dezember 2025