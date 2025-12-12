Broadcom hat im vierten Geschäftsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen. Auch der Ausblick lag klar über den Marktschätzungen. Die Aktie sprang nachbörslich zunächst deutlich an - doch nur wenige Stunden später kippte die Stimmung. Der Kurs drehte abrupt nach unten. Was war passiert?Broadcom steht operativ hervorragend da. Für das laufende erste Quartal stellt der Konzern Umsätze von rund 19,1 Milliarden Dollar in Aussicht und will eine bereinigte EBITDA-Marge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...