Bei den Krisenwährungen Gold und Silber winkt die beste Jahresperformance seit vielen Jahrzehnten und die Party könnte sich nach Ansicht zahlreicher Experten auch im nächsten Jahr fortsetzen. Beim Goldpreis prognostizieren die Analysten folgender Institutionen für das nächste Jahr das Überwinden der Marke von 5.000 Dollar: Bank of America, Société Générale, Heraeus und JPMorgan. Zur Erinnerung: Ende 2024 kostete der altbewährte Krisenschutz weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
