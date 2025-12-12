Bei den Krisenwährungen Gold und Silber winkt die beste Jahresperformance seit vielen Jahrzehnten und die Party könnte sich nach Ansicht zahlreicher Experten auch im nächsten Jahr fortsetzen. Beim Goldpreis prognostizieren die Analysten folgender Institutionen für das nächste Jahr das Überwinden der Marke von 5.000 Dollar: Bank of America, Société Générale, Heraeus und JPMorgan. Zur Erinnerung: Ende 2024 kostete der altbewährte Krisenschutz weniger ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.