Die Alphabet-Aktie konnte nach Vorlage der letzten Quartalszahlen an Dynamik gewinnen und ein neues Allzeithoch erklimmen. Optisch und mit Blick auf die Unternehmensbewertung von fast vier Billionen US-Dollar wirkt das Papier mittlerweile teuer, doch eine genauere Anlayse der KI-Zukunft kann eigentlich nur zu einem positiven Urteil für die Aktie führen. Alphabet verzeichnete nach Veröffentlichung der Quartalszahlen einen kräftigen Kursanstieg. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de