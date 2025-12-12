Die Lululemon-Aktie befindet sich seit drei Wochen wieder im Aufwind und ist mit einem zweistelligen Kurssprung am Freitagmorgen einsamer Spitzenreiter im S&P 500-Index. Gelingt dem kanadischen Sportartikel nach einem bis dato grauenvollen Börsenjahr doch noch ein versöhnlicher Ausklang? Überraschend gute Zahlen Die vorgelegten Quartalszahlen sind auf jeden Fall eine gute Basis für ein halbwegs versöhnliches Jahresende. Im dritten Quartal stieg der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.