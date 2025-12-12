Die Lululemon-Aktie befindet sich seit drei Wochen wieder im Aufwind und ist mit einem zweistelligen Kurssprung am Freitagmorgen einsamer Spitzenreiter im S&P 500-Index. Gelingt dem kanadischen Sportartikel nach einem bis dato grauenvollen Börsenjahr doch noch ein versöhnlicher Ausklang? Überraschend gute Zahlen Die vorgelegten Quartalszahlen sind auf jeden Fall eine gute Basis für ein halbwegs versöhnliches Jahresende. Im dritten Quartal stieg der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de