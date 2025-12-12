Die Entwicklung vieler Aktien hängt derzeit stärker denn je vom großen Ganzen ab. Wer das Potenzial einzelner Titel richtig einschätzen will, muss verstehen, wohin sich der US-Aktienmarkt insgesamt bewegt und welche Kräfte seine nächste Phase bestimmen. Der S&P 500 ist einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt und gilt als zentraler Gradmesser für die Entwicklung des US-Aktienmarktes. Starke Jahresbilanz der US-Börsen Die drei wichtigsten US-Indizes ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.